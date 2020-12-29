Сосо Павлиашвили опубликовал эксклюзивное видео своего венчания

Певец Сосо Павлиашвили поделился с подписчиками кадрами со своего венчания с гражданской женой Ириной Патлах.

Как написал артист в комментарии к ролику, это «эксклюзивное, практически домашнее видео», которое снял на телефон и монтировал родной брат Ирины Даниил Патлах.

На видео Павлиашвили в белом пиджаке стоит в церкви со слезами на глазах, рядом близкие пары, сама невеста одета в скромное белое платье, на голове ажурный платок. На фоне звучит песня «Быть с тобой», которую певец назвал «гимном любви». Текст и аранжировку песни сделал Константин Меладзе. Исполнил «гимн» сам новобрачный.

Я уверен, что нужно ценить, любить, обожать и носить на руках наших любимых за то, что они являются нашими спутниками жизни, являются хранителями очага и нашими музами, — написал певец под видео.

Подписчики артиста с радостью поздравили новобрачных. К ним также присоединились звёздные друзья, среди которых были Юлия Ковальчук и Александр Ревва, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что Сосо Павлиашвили обвенчался с гражданской женой Ириной Патлах, с которой вместе уже почти четверть века. На церемонии присутствовали дети артиста.