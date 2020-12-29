Сосо Павлиашвили опубликовал эксклюзивное видео своего венчания

Певец Сосо Павлиашвили поделился с подписчиками кадрами со своего венчания с гражданской женой Ириной Патлах.
Как написал артист в комментарии к ролику, это «эксклюзивное, практически домашнее видео», которое снял на телефон и монтировал родной брат Ирины Даниил Патлах.
На видео Павлиашвили в белом пиджаке стоит в церкви со слезами на глазах, рядом близкие пары, сама невеста одета в скромное белое платье, на голове ажурный платок. На фоне звучит песня «Быть с тобой», которую певец назвал «гимном любви». Текст и аранжировку песни сделал Константин Меладзе. Исполнил «гимн» сам новобрачный.
Я уверен, что нужно ценить, любить, обожать и носить на руках наших любимых за то, что они являются нашими спутниками жизни, являются хранителями очага и нашими музами, — написал певец под видео.
Подписчики артиста с радостью поздравили новобрачных. К ним также присоединились звёздные друзья, среди которых были Юлия Ковальчук и Александр Ревва,
Ранее NEWS.ru писал, что Сосо Павлиашвили обвенчался с гражданской женой Ириной Патлах, с которой вместе уже почти четверть века. На церемонии присутствовали дети артиста.
По словам 56-летнего певца, он и раньше делал спутнице предложения, но оба боялись, что бюрократические процедуры могут спугнуть их счастье. Даже рождение в 2000 году двух дочерей не изменило их решения. До ЗАГСа Павлиашвили мать своих детей так и не довёл, однако теперь они стали официальными супругами перед Богом.
Певец познакомился с Патлах в конце 90-х годов, когда ещё был официально женат на первой супруге, родившей ему сына. Первое время родители Ирины были против их отношений, поскольку за певцом тянулась слава ловеласа. Однако позднее ему удалось убедить родных девушки в искренности своих намерений.