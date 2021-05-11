«Сошла с рельсов»: Гвинет Пэлтроу ежедневно пила виски на карантине

https://static.news.ru/photo/168ffa12-b2f8-11eb-ae2c-96000091f725_660.jpg Гвинет Пэлтроу Фото: Vogue/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса Гвинет Пэлтроу в подкасте Smartless призналась, что на карантине ежедневно пила алкогольные коктейли.

Я выпивала семь дней в неделю, варила макароны и ела хлеб. Я абсолютно сошла с рельсов, — рассказала она.

Актриса уточнила, что придумала новый коктейль Buster Paltrow, который назвала в честь своего деда, любившего виски сауэр. Она готовила свою версию напитка, добавляя в него виски из киноа, лимонный сок и кленовый сироп.

При этом Пэлтроу подчеркнула , что не напивалась до беспамятства, но позволяла себе как минимум два коктейля в день. Также после алкоголя её тянуло покурить.

Ранее Пэлтроу рассказала, что перенесла коронавирусную инфекцию ещё в феврале 2020 года, но не стала делать этот факт достоянием общественности. По словам 48-летней знаменитости, в тот период в США даже не было тестов в массовом обороте. Актриса считает, что подхватила SARS-CoV-2 на борту самолёта во время полёта в Париж.