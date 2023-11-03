Соседов заявил, что ему совершенно неинтересна Пугачева Музыкальный критик Соседов назвал возвращение Пугачевой в РФ неинтересной темой

Возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию неинтересно и неактуально, заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, эта тема раздувается искусственно.

Считаю, что история с Пугачёвой раздувается искусственно. Сегодня это абсолютно неинтересная и неактуальная тема, — сказал Соседов.

Ранее Пугачева вернулась в Россию, въехав в страну через погранпереход в Псковской области, откуда певицу забрали на черной Toyota Camry. СМИ писали, что она приехала одна, без супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Утром 3 ноября Пугачева вернулась в свой подмосковный замок. Прибытие автомобиля с певицей на территорию особняка показали на видео.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что Пугачева покинула свой замок в подмосковной деревне Грязь и уехала на Rolls-Royce в сторону Санкт-Петербурга. По данным канала, личный водитель Пугачевой около 08:20 выехал один на ее автомобиле Rolls-Royce из центральных ворот замка и уехал в Звенигород, что в 15 минутах от Грязи. Спустя час он вернулся и заехал на территорию замка с заднего входа и около 10:30 выехал через него уже вместе с певицей.

В конце октября СМИ писали, что после обострения конфликта на Ближнем Востоке певица покинула Израиль и перестала выходить на связь. Источники предполагали, что Пугачева могла уехать вместе с семьей на Кипр или в США.