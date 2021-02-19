Соседов вступился за Даню Милохина в платье и высмеял слова Бородиной

https://static.news.ru/photo/eb15104c-72ca-11eb-ba50-96000091f725_660.jpg Даня Милохин Фото: danya_milokhin/instagram.com

Критик Сергей Соседов вступился за тиктокера Даню Милохина, выложившего накануне фото в женском платье и с «любовником». Он назвал эту публикацию «перформансом».

Ранее телеведущая Ксения Бородина прокомментировала выходку блогера Милохина словами «Куда катится этот мир?». Скандальная ведущая «Дома-2» сочла недопустимым переодевание мужчин в женскую одежду.

В ответ Соседов заявил, что в соцсетях чуть ли не нацистские призывы транслируются, а она «завелась» от переодевания в женское платье. Кроме того, он напомнил Бородиной, что она сама некогда пропагандировала «нездоровые отношения».

Это было ещё в греческом театре, и в советском театре это было. <…> Я тут не вижу ничего такого, и почему негодует Бородина, понять тоже не могу. Из-за женского платья? Но это абсурд. В «Доме-2» ещё не то бывало! — цитирует его Пятый канал.

Ранее блогер Даня Милохин и его брат Илья встретились со своей родной мамой, которая сдала братьев в детский дом 17 лет назад. Это произошло на программе «Пусть говорят». Любовь, так зовут мать тиктокеров, не смогла сдержать слёз, а старший брат Илья сказал ей о том, что им с Даней всё время не хватало ласки и душевного тепла и они ждали маму все эти годы.

Ведущий программы Дмитрий Борисов при этом задал вопрос, смогут ли ребята простить родительницу. А вот сами братья в одном из интервью говорили, что Любовь жестоко с ними обращалась, била и привязывала к батарее, писал NEWS.ru.