Соседов рассказал, что переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f5b61388-6ed4-11eb-8065-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Музыкальный критик Сергей Соседов бессимптомно переболел коронавирусом. Врачи не диагностировали у него инфекцию, да и сам представитель шоу-бизнеса не вполне понимает, когда такое могло произойти. Однако в какой-то момент в его организме обнаружились антитела.

Правда вскрылась во время съёмок телешоу «Суперстар. Возвращение», когда все члены жюри сдали анализы. И результат Соседова, мягко говоря, удивил.

По его словам, серьёзные проблемы с самочувствием он испытывал в мае. Однако так у него происходит ежегодно.

Каждую весну моя жизнь превращается в настоящий ад. У меня закладывает нос так, что никакие капли пробить его не могут. Состояние отвратительное: ты лежишь пластом и не можешь даже подняться. При этом температура опускается: становится в районе 35,9–36,2, — рассказал Соседов «Собеседнику»

Хуже всего было за полгода до начала пандемии, отметил он. Критик оказался настолько слаб, что не смог дойти до поликлиники. Состояние здоровья наладилось лишь после того, как на вызов приехал врач и назначил лечение. В 2020 году Соседов пытался найти решение проблемы у аллергологов, но те лишь развели руками.

Так что свои весенние недомогания представитель отечественного шоу-бизнеса коронавирусом не считает.

Если это был коронавирус, то тогда под него можно любую болезнь списать! А что же у меня было в прошлом году (в 2019-м. — NEWS.ru)? Тоже коронавирус? Но тогда о нём никто и не слыхивал! — недоумевает Соседов.

Впрочем, теперь, став обладателем антител, он мог бы выступить в качестве донора плазмы, используемой для лечения тяжелобольных людей. Однако шоумен отказывается это делать. Во-первых, никто не предлагал. Во-вторых, предлагать себя самостоятельно, чтобы потом проходить множество тестов и исследований, у звезды медиа «времени нет совершенно».

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение, что массовая вакцинация от коронавируса, а также создание новых медицинских препаратов от инфекции позволят прервать распространение мутаций COVID-19.