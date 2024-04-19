Соседов вернется на НТВ. Когда смотреть шоу с ним, уйдет ли Тимур Еремеев

Фото: НТВ

Телеведущий Сергей Соседов

Телеведущий Сергей Соседов вернется в эфир телеканала НТВ, откуда со скандалом ушел зимой. В каком амплуа он предстанет перед зрителями, когда выйдет шоу с ним?

Когда Соседов вернется на НТВ

Телеканал опубликовал пресс-релиз, согласно которому телеведущий вернется к работе с компанией в качестве члена жюри нового музыкального шоу телеканала «ВИА Суперстар!». Соседов рассказал, что в проекте будут участвовать как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы. При этом, как предупредил музыкальный критик, с групп спрос будет строже.

«Группам сложно соревноваться друг с другом, поскольку у них еще возникает конкуренция внутри коллектива. Кто-то мирится, что в коллективе есть один солист, а кто-то хочет, чтобы и он тоже солировал, а не просто был на подпевках у „звезды“. Безусловно, к группам (ВИА) и требований больше, чем к сольным артистам. ВИА должен выглядеть как хорошо спетый, спаянный коллектив, монолит, а не как набор отдельных музыкантов, случайно собравшихся вместе», — объяснил Соседов.

Почему Соседов уходил с НТВ

В декабре прошлого года у музыкального критика закончился контракт с каналом, поэтому он прекратил работу в качестве ведущего популярной программы «За гранью». Журналист заявил, что решение о его уходе было принято руководством еще 9 декабря, после завершения очередных съемок.

Как рассказал Соседов, он узнал об увольнении во время работы в студии. К музыкальному критику подошла шеф-редактор и сообщила, что он больше не будет вести ток-шоу. Критику была неприятна эта ситуация.

«Я узнаю от шеф-редактора, что договор со мной не продлен. Мне сказали: „С канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается. И будет смена ведущего“. 11 декабря все было озвучено творческому коллективу. Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами», — объяснял Соседов.

Кроме того, после ухода музыкального критика из шоу НТВ продолжал давать объявления в соцсетях о наборе зрителей на программу, отмечая, что ее будет вести Соседов, хотя в тот момент уже снимался другой человек.

Ведущий назвал произошедшее неблагодарностью и отметил, что пытался в тяжелой программе сделать что-то хорошее и доброе, а от него требовали «трагедию».

«Все рыдали без конца, а я пытался вывести программу на позитивный лад. <...> Даже когда были легкие передачи, где были модели с пирсингом, тату, мне тоже говорили: «Поменьше юмора, у нас серьезная программа». «Как же можно не смеяться над тем, что смешно? У нее козел на теле вытатуирован», — отвечал я», — вспоминал Соседов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто заменил Соседова в шоу «За гранью»

Новым ведущим проекта стал Тимур Еремеев. До шоу «За гранью» он вел программы «На самом деле» на Первом канале и «Звезды сошлись» на канале НТВ. Премьерный выпуск программы с Еремеевым вышел 15 января.

Соседов заявил, что ему стыдно, что после него программу будет вести Еремеев. По мнению критика, коллега «не имеет вообще никакого отношения к телевидению».

«Никакой он не ведущий. Просто говорящая голова. Значит, он удобен, будет говорить то, что ему скажут. А я выражал свое мнение, поэтому меня убрали. Так и напишите: мне стыдно, что после меня ставят ведущим такого человека», — комментировал музыкальный критик.

Где сейчас Сергей Соседов

В середине декабря 2023 года в эфире программы «Суперстар» Соседов исполнил песню «Одиночество сердец» в пижаме на качелях. Тогда Telegram-канала «НЕОПРА, БЛИН!» предполагал, что журналист мог запеть из-за того, что больше не будет работать на телевидении в качестве ведущего.

Тем не менее артист отмечал, что зрители обязательно еще смогут увидеть его в телепередачах и интернет-проектах. Критик делился, что сейчас рассматривает предложения об участии в различных программах в качестве эксперта.

Издание KP.RU сообщало, что Соседов получает от 500 тысяч рублей за участие в частных мероприятиях.

Читайте также:

Воробей выступит с ведущим, пожелавшим смерти русским. Она поддержала Киев?

«Я давно стала американкой»: куда пропала актриса Ирина Шмелева

«Обрыдалась»: Хмельницкая о «Юноне и Авось» без Караченцова, детях и кино