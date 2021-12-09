Соседов потребовал благодарности от Пугачёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что он слишком много сделал для певицы Аллы Пугачёвой и заслужил от неё благодарности. В интервью передаче «Алёна, блин» он рассказал, что многое делал для популяризации творчества российской певицы, однако не получил от неё ничего. В пример он привёл постоянные упоминания Пугачёвой в СМИ и работу с её песнями на музыкальном шоу на Украине.

Я заслужил, чтобы мне говорили благодарности. Особенно Пугачёва. Я о ней очень много писал и говорил. Я был её поклонником, особенно когда в силе и была хороша. Я много сделал для её популяризации. Например, на украинском «Х-факторе» (музыкальное шоу талантов. — NEWS.ru) я давал своим участникам её песни, причём я пробивал её песни, даже когда режиссёры говорили: «Опять он со своей Пугачёвой». Уже она не была нужна, но я говорил про неё в каждом эфире, — объяснил Соседов.

Он также отметил, что мог этого не делать и сейчас в том же шоу отказывается от песен примадонны намеренно. Критик не считает это местью, он отметил, что просто больше не хочет продвигать певицу. В целом Соседов отметил, что Пугачёва хорошо к нему относится, они встречались на интервью и беседовали.

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