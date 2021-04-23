Соседов рассказал, предложат ли участникам «Маски» надеть костюм Петуха

https://static.news.ru/photo/e5f47bfe-a423-11eb-bc30-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал NEWS.ru, появится ли костюмы Петуха и Курицы в шоу «Маска».

По его мнению, такой наряд обязательно предложат примерить кому-нибудь из участников.

Костюм Петуха ещё будет. Тем более что костюмы не повторяются, и один и тот же костюм не используется для разных артистов, — отметил Соседов.

Эксперт считает, что в наряде Петуха нет ничего плохого. Он вспомнил, что уже была участница в маске Попугая, поэтому «в Петуха могут посадить девочку, а в Курицу могут посадить мальчика».

Критик добавил, что для шоу шьют очень дорогие наряды, которые выходят телеканалу НТВ «в копеечку».

Ранее стало известно, что новые приглашённые гости появятся в ближайшем выпуске шоу «Маска». Зрителям предстоит угадать, кто выйдет на сцену в костюмах Мишки и Крокодила Гены. Дебютанты шоу в отличие от постоянных героев проекта сразу раскроют свои личности, говорится в сообщении. Но перед этим дадут возможность зрителям и судьям угадать себя.