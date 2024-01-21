Соседов рассказал о планах после громкого увольнения с НТВ Соседов рассказал, что зрители еще его увидят на ТВ и в интернете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов, недавно уволенный с канала НТВ, заявил, что зрители обязательно еще смогут увидеть его в телепередачах и интернет-проектах. В беседе с NEWS.ru журналист поделился, что сейчас рассматривает предложения об участии в различных программах и проектах.

Я ищу, ко мне поступают предложения о различных программах, предлагают разные порталы, небольшие каналы. Встречаюсь с людьми, обсуждаю. Есть интересные предложения, но нужно выбрать. Вы еще меня увидите, безусловно. Зрители и слушатели еще меня увидят и услышат, и по телевидению, и в Интернете. И не раз, — отметил Соседов.

Музыкальный критик подчеркнул, что съемки требуют огромной отдачи, и поэтому сильно его выматывают. Соседов понадеялся, что ему хватит сил и здоровья для участия в новых проектах.

Только бы сил хватило и здоровья, потому что это все очень выматывает: публичное, любые выступления, программы, исполнения, ведения. Это все колоссальные эмоциональные битвы и требует огромной отдачи: например, после съемок «За гранью» я потом целый день отсыпался, у меня не было сил, — заключил журналист.

Ранее музыкальный критик рассказал, что новость о его увольнении из шоу «За гранью» стала для него неожиданной. По его мнению, такого развития событий также не ждал продакшн — исполнитель заказа по съемке программы. Телеведущий подчеркнул, что ни разу не опоздал на съемки и даже на грим.