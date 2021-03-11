Соседов рассказал, кто помог Пугачёвой стать популярнее Ротару и Пьехи

https://static.news.ru/photo/b5a0f9f8-82f6-11eb-81eb-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Genrietta Peryan/Russian Look

Алла Пугачёва стала предметом высказываний музыкального критика Сергея Соседова. Он уверен, что в своё время вокруг певицы очень грамотно «создали мифологию».

Критик даже назвал имя человека, благодаря которому Пугачёва вдруг стала популярнее Ротару и Пьехи. По словам Соседова, Примадонна вообще не выделялась на фоне этих двух знаменитостей.

И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова... Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно, — рассказал эксперт в эфире шоу Рамины Эсхакзай «Ходят слухи».

Своей популярностью Пугачёва обязана второму мужу, кинорежиссёру Александру Стефановичу. Именно он впервые опробовал на ней пиар, лично визировал интервью супруги, внося слова о театре песни. Стефанович предложил жене необычный приём — работать во время концертов на контрастах.

Алла Пугачёва была замужем за Александром Стефановичем с 1977 по 1980 годы. После него её третьим мужем в 1985 году стал концертный директор Евгений Болдин.

Ранее NEWS,ru сообщал, что Алла Пугачёва после долгих лет в затворничестве появилась на передаче «Сегодня вечером». Шоу ведёт супруг Примадонны Максим Галкин.