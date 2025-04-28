«Тыр-пыр восемь дыр»: Соседов о начале карьеры Орбакайте Критик Соседов рассказал, что карьеру Орбакайте не воспринимали вначале всерьез

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в самом начале творческого пути певицу Кристину Орбакайте — дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой воспринимали скептически. По его словам, на старте карьеры у Орбакайте был слабый голос с непримечательным тембром.

Например, Кристина Орбакайте. Ну как она начинала? Ну дочка Пугачевой, все ясно: тыр-пыр восемь дыр. Какой там был голос? Маленький, тембр так себе, энергии никакой нет сценической. Но она работала с педагогами и смогла подняться на хороший уровень, — высказался Соседов.

Он отметил, что Орбакайте смогла добиться большого успеха благодаря титаническому труду. Критик также добавил, что многие исполнители, которые на старте карьеры звучали довольно заурядно и не впечатляли публику, позже серьезно прогрессировали в плане вокала.

Сергей Соседов ранее заявил, что певица Елена Ваенга могла бы занять место лидера на российской эстраде, которое раньше принадлежало Алле Пугачевой. Он добавил, что Ваенга на своих концертах поет только вживую и с большим уважением относится к зрителям.