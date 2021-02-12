«Зачем их выпускают на подиум?»: Соседов раскритиковал тощих моделей

https://static.news.ru/photo/4583be38-6d36-11eb-9be5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что довольно скептически относится к моделям, дефилирующим по подиуму. Оказалось, что симпатий к ним он не испытывает.

Всё дело в том, объяснил он, что многие такие девушки чрезмерно тощие, поэтому ему «никогда не нравились ни в каком качестве».

Это некрасиво в принципе! Зачем их выпускают на подиум? Особенно тощих и кривоногих. Идут по подиуму и кривыми ногами загребают, — возмутился Соседов в интервью «Собеседнику».

По его словам, однажды один «знающий человек» поведал ему о том, что модели зачастую специально так делают. Это нужно для того, чтобы зрители обращали внимание в первую очередь на представленные в коллекции модельеров костюмы, а не на самих манекенщиц.

Ранее, как писал NEWS.ru, Соседов объяснил любовь женщин «забальзаковского» возраста к певцу Стасу Михайлову. По его мнению, им не хватает любви, они страдают от душевного одиночества. Такое положение вещей музыкальный критик назвал трагедией.