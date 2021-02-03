Соседов раскритиковал Крида за неприличный жест на детском конкурсе

https://static.news.ru/photo/ab19eb18-6657-11eb-847a-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/egorkreed

Музыкальный критик Сергей Соседов обрушился с критикой на поп-исполнителя Егора Крида за фотографию со съёмок шоу «Голос.Дети», на котором он показывает неприличный жест. По мнению Соседова, российские звёзды готовы ради пиара пойти на любой аморальный поступок.

Наши артисты в принципе не слишком обременены культурой и воспитанием. Нет аристократов. Все кумиры сегодня, практически все, росли на птичьем дворе: нет идеологии, нет идеалов, нет ориентиров, — рассказал «Пятому каналу» Соседов.

По мнению музыкального критика, Крид не обладает выдающимися способностями, и он ничем не отличается от миллионов таких же любителей петь и танцевать.

Что такое Егор Крид? Ну что это? Я не знаю. Ума палата? Таланта бездна? Ну нет же. Ну просто модный артист, попал в струю, — подытожил Соседов.

Ранее Егора Крида раскритиковали подписчики в соцсетях после того, как он опубликовал фотографию с неприличным жестом, сделанную во время съёмок шоу «Голоc.Дети». В новом сезоне детского шоу Крид будет одним из наставников участников.

Как сообщал NEWS.ru, кроме Крида наставниками в новом сезоне шоу «Голос.Дети» станут Светлана Лобода и Баста. При этом Лобода ранее заявляла о нежелании вновь возвращаться в жюри шоу после скандальной истории с победой в одном из сезонов дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.