Соседов раскритиковал Киркорова и Баскова за роскошную жизнь

https://static.news.ru/photo/9033689e-7cd0-11eb-9d4e-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagam.com

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов обрушился с критикой на певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые демонстрируют свою роскошную жизнь. Он считает, что их поведение говорит о плохом воспитании.

Непозволительно так роскошно жить, когда люди простые, ваши зрители, живут бедно, — приводит слова Соседова Пятый канал.

Критик считает, что не нужно смотреть на западных исполнителей, среди которых Пол Маккартни или Мадонна, поскольку такие примеры являются аморальными.

И Мадонне неприлично жить богато, и Полу Маккартни, когда в их странах — и в Америке, и в Великобритании — полно нищих, бедных, — считает телеведущий.

Соседов подчеркнул, что топовые артисты живут в непозволительной роскоши. Отдельное неприятие у людей возникает, когда звёзды начинают жаловаться на финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. Критик отметил, что они показывают роскошные дачи и «золотые унитазы 999 пробы», а потом возмущаются, что им не доплатили и они проедают последние деньги.

Как писал NEWS.ru, композитор и продюсер Виктор Дробыш высмеял Баскова за отряд телохранителей. Он рассказал, что на музыкальных премиях часто видит огромный лимузин, за которым бегут охранники и едет машина сопровождения — это приезжает Басков. Дробыш признался, что в этот момент складывается ощущение, что за певцом бегут восемь террористов с бомбой. Композитор отметил, что раньше артисты были ближе к народу и не кичились своим богатством.

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