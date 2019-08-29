Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции своего номера в Сочи. Персонал ежегодного музыкального конкурса «Новая волна» несколько раз был вынужден слушать нецензурную брань народного артиста, пишет Life.

По данным издания, на записи слышны некорректные заявления 52-летнего исполнителя о том, что шоу не начнётся, пока он не проведёт репетицию перед камерами. Кроме того, Киркоров громко указал, что его...