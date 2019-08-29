У Филиппа Киркорова не осталось талантов, а мат со сцены «Новый волны» на персонал фестиваля — это неприемлемо, заявил News.ru музыкальный критик Сергей Соседов.
Я удивляюсь только, почему публика до сих пор ходит на этого артиста. Он должен уже всем до смерти надоесть. Он должен уже всем до смерти надоесть. У него давно уже нет никаких талантов. То немногое, что было, давно уже в прошлом, — рассказал он в беседе с News.ru.
Ранее Киркоров устроил громкий скандал на репетиции своего номера в Сочи. Персонал ежегодного музыкального конкурса «Новая волна» несколько раз был вынужден слушать брань народного артиста. 52-летний исполнитель нецензурно высказался в адрес организаторов, которые сорвали репетицию его номера, писал News.ru.