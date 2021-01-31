Соседов прокомментировал неожиданный талант к пению у подружки Тимати

https://static.news.ru/photo/38432358-640d-11eb-bb1f-96000091f725_660.jpg Анастасия Решетова и Тимати Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал таланты внезапно запевшей Анастасии Решетовой. Модель после расставания с рэпером представила песню, записанную в дуэте с профессиональной певицей Назимой.

Неожиданный порыв и желание строить творческую карьеру прокомментировал музыкальный критик, судивший в «Суперстар» на НТВ, Сергей Соседов.

Журналист сказала, что понятия не имеет, кто такая «девушка Тимати». Но добавил, что подобного рода «поющие нимфы» особо плодились в 90-е, пишет «Экспресс-газета».

Богатые «папики» щедро платили за своих подружек, но слава их была настолько иллюзорна, что журналисты даже не успевали поговорить о той или иной «певице». Но были и примеры, как невероятно талантливые люди внезапно становились знаменитыми, даже не выходя на сцену.

В 2009 году в шоу «Великобритания ищет таланты» появилась из ниоткуда 47-летняя шотландская домохозяйка Сьюзан Бойл и поразила всех своими вокальными данными. Хотя, я думаю, это не тот случай. Скорее всего, бывшая девушка Тимати никакая не певица, — высказался Соседов.

Музыкальный критик напомнил, что исполнение легко «подтюнить» в студии. Есть специальная программа, благодаря которой певички-однодневки обзаводились неплохим вокалом, не имея ни слуха, ни голоса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Анастасия Решетова исполнила дебютную песню во время празднования своего дня рождения. По словам Решетовой, совместная работа с Назимой заняла два месяца, скоро состоится официальная премьера.