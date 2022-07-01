Соседов призвал вернуть россиянам деньги за отмененный концерт Лободы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Если концерт Светланы Лободы во Владивостоке отменили, значит, на то были причины, однако организаторы обязаны вернуть россиянам деньги за билеты, заявил музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «ФедералПресс». Он назвал происходящее преступлением.

Если концерт был отменен, на это были причины. Возмущает другое, если это, конечно, правда: что организаторы не хотят возвращать деньги за билеты. Если концерт отменен, деньги за билеты должны быть полностью возвращены зрителям, это аксиома, — заверил Соседов.

Он считает, что отмена концерта Лободы без возврата средств покупателям может обернуться для организаторов подсудным делом. Критик выразил удивление по поводу того, что такие ситуации вообще возможны в современной России.

Министр культуры Приморья Елена Бронникова в связи с этим заявила, что в регионе не допустят выступлений звёзд с антироссийской позицией. Она отмечала, что июньский концерт Лободы во Владивостоке не должен состояться.

Ранее Лобода заявила, что намерена извиниться перед россиянами за всё сказанное в их адрес. Источники сообщили, что артистка хочет поговорить с поклонниками из РФ во Владивостоке.