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Соседов опроверг слова Лолиты о «настоящей» пенсии Пугачёвой

07:49, 23 сентября 2021
Соседов опроверг слова Лолиты о «настоящей» пенсии Пугачёвой Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сергей Соседов опроверг слова Лолиты Милявской о том, что истинная пенсия Аллы Пугачёвой составляет 46 тысяч рублей. По мнению музыкального критика, певица со всеми её заслугами получает не менее 50 тысяч рублей в месяц, сообщает Teleprogramma.pro.

Она получает за пятьдесят тысяч рублей. Тридцать тысяч ей начисляют за звание народной артистки СССР и еще 23 тысячи за прочие заслуги. Где-то 53 тысячи рублей получает Алла Пугачёва в месяц от государства, — заявил Соседов.

Критик добавил, что не согласен с тем, что артисты должны получать такую большую пенсию, так как могут иметь зарплату за не такую, как у простых людей, работу. У артистов есть гонорары, которые они могут копить. Пенсия — это же совсем другое, и она не должна рассчитываться из гонораров.

Соседов уверен, что пенсии у всех людей независимо от их профессии должны быть одинаковыми.

Моя мама в месяц зарабатывала по 300–350 рублей в СССР. Но она и трудилась в две смены. Она инженер-техник. Мама работала на предприятии. У неё большой стаж, выслуга лет. Она — ветеран труда. У нее сейчас пенсия 23 тысячи рублей, — пояснил музыкальный критик.

Ранее Лолита Милявская впервые озвучила истинный размер пенсии Аллы Пугачёвой. По словам певицы, они близкие подруги, поэтому она точно знает, какую сумму получает Примадонна.

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