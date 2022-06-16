Соседов обозлился на уехавших звезд и призвал предать их анафеме

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Музыкальный критик Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался в отношение российских знаменитостей, которые уехали из России после объявления спецоперации на Украине. По его мнению, их поведение должно порицаться в обществе, передает Teleprogramma.pro.

Пятая колонна не может быть идеализирована. Она должна быть предана анафеме. Вся эта шушера, которая уехала и непристойно говорит о России. Это должно быть порицаемо, — считает критик.

Он подчеркнул, что в России звезды «добились славы, успеха и денег», и их поведение — олицетворение «неблагодарности и антипатриотизма». Также Соседов назвал граждан России, оставшихся в стране, героями и противопоставил их бегущим звездам.

Герои те, кто здесь, кто остался, кто трудится на благо страны. Люди — это те, которые помогают нуждающимся, а не те, которые бегут, — заявил он.

Ранее музыкальный критик Александр Фадеев перечислил имена звезд, которые недавно покинули Россию. В этот список вошли журналист Кирилл Мартынов, блогер Илья Варламов, актеры Ксения Раппопорт и Александр Молочников, режиссеры Владимир Мерзоев и Александр Роднянский, певец Борис Гребенщиков.