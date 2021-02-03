«Экран создаёт иллюзию»: Соседов нелестно отозвался о внешнем виде Ротару

https://static.news.ru/photo/fd414572-6656-11eb-a387-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов обрушился с резкой критикой на певицу Софию Ротару. Музыкальный критик подчеркнул, что звезда отлично выглядит, хотя видно, что ей это тяжело даётся.

Внешне София себя держит, хотя я вижу, что ей это тяжело даётся. Но она из последних сил старается, и это, конечно, здорово. Если вы увидите Ротару вблизи, то дадите и её возраст, и её состояние. Вы всё сразу поймёте. Экран создаёт иллюзию, к тому же Соня прекрасно играет и все покорены ею, — отметил критик в интервью Елене Ханги для её YouTube-шоу.

Соседов считает, что украинская певица должна последовать примеру Аллы Пугачёвы и уйти со сцены. По его словам, у Софии «слабый репертуар, который не запоминается».

Ранее Сергей Соседов ответил на обвинения телезрителей шоу «Суперстар» о том, что он «засуживает» исполнителей. По мнению эксперта, звёзды должны иметь объективное мнение о том, что они поют и как исполняют известные хиты.

Как писал NEWS.ru, певица София Ротару, спустя долгое время приехавшая в Москву, после своего выступления на «Песне года» несколько раз жёстко прогнала помощника, который пытался всячески ей угодить.