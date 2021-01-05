Соседов назвал категории артистов, которым меньше всего доверяют россияне

https://static.news.ru/photo/f975cdd0-5014-11eb-94c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рейтинг надёжных звёзд, составленный на основе социологических исследований, прокомментировал критик Сергей Соседов. Он исключил из него тех знаменитостей, которым, на его взгляд, жители России доверять не станут.

Участники опроса исследовательского центра «Ромир» больше всех доверяют актёру Константину Хабенскому и Дмитрию Нагиеву. На третьем месте расположился режиссёр Никита Михалков. За ним идут Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова и Мария Кожевникова. Замкнули десятку Александр Петров, Владимир Машков и Иван Охлобыстин.

Соседов при этом многим из этого списка не доверяет.

Это касается деятелей шоу-бизнеса, новомодных особенно каких-то: рэперы, вот это вот всё. Вот это уж точно доверия не вызывает никакого. Наверное, сериальные актёры, — приводит слова Соседова Пятый канал.

По его словам, доверие российских граждан завоёвывается годами и они доверяют тем знаменитостям, которые им давно знакомы. А вот рэперы, появившиеся два-три года назад, в этот список, по мнению Соседова, не входят.

Все, кто оказался в лидерах, находятся там заслуженно, считает критик, а находящиеся в топе рейтинга звёзды и вовсе уникальны.

«Рейтинг доверия „Ромир“ Топ-100» составляется каждые три месяца. В него входят не только актёры, певцы и телеведущие, но и политики. Первое место в списке занимает президент РФ Владимир Путин. На втором — глава Минобороны Сергей Шойгу.

На пятом месте рейтинга оказался премьер Михаил Мишустин. А за ним, как ни странно, следует телеведущий Андрей Малахов.

Следом за Малаховым следуют актёр Константин Хабенский, телеведущий Иван Ургант. Замыкают десятку оппозиционер Алексей Навальный, чей рейтинг существенно опустился на пять пунктов по сравнению с предыдущим. А также телеведущий Владимир Соловьёв, сообщал NEWS.ru.