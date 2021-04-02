Соседов и Садальский передумали обвинять «Голос» в подсуживании после иска

https://static.news.ru/photo/dc8efef8-9448-11eb-b3f8-96000091f725_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Первый канал подал в суд на критиков музыкального шоу «Голос» журналиста Сергея Соседова, актёра Станислава Садальского и на главу партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. Телеканал не устроило, что критики заявили о подсуживании некоторым участникам на передаче.

Как сообщил Mash, в ходе разбирательства все трое резко отказались от своих слов о неправильном судействе на шоу. Защита строилась на том, что мнение всех троих — «личное и оценочное».

Суд устроило объяснение ответчиков, и производство по иску было прекращено. Требования канала не были удовлетворены.

Все вместе они публично усомнились в честности судей популярного шоу на первой кнопке. А всё из-за того, что в нём участвовала дочка ведущего того же телеканала Романа Будникова, — напомнил Mash причину иска.

Садальский ранее назвал Александру Будникову, которая приняла участие в передаче, «очередной дочерью Алсу», намекнув, что все члены жюри повернулись к участнице, потому что их попросил руководитель дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники программы «Голос.Дети» раскритиковали наставника Светлану Лободу из-за её поведения на шоу. Во время выступления конкурсантки Елизаветы Рогозиной на слепых прослушиваниях к ней повернулись Баста и Лобода. Однако затем певица подошла к креслу Егора Крида и села на его кнопку со словами «надо брать». Так к участнице развернулся последний наставник.