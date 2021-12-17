Соседов довёл до слёз Бузову на «Х-Факторе» в Белоруссии

Сергей Соседов буквально вынудил расплакаться Ольгу Бузову, раскритиковав её подопечного в шоу «X-Фактор» на телеканале «Беларусь 1». Полуфинал шоу состоялся 18 декабря, в нём приняли участие пятеро певцов, но в финал прошли трое.

Соседов раскритиковал выступление Никиты Белько, заявив, что тот добивается успеха только привлекательной внешностью, а не голосом. На что обиженный участник сказал, что всю жизнь пробивал себе дорогу голосом.

Я вообще не хочу комментировать этот номер. А зачем комментировать, если участник не уважает членов жюри? Все, кто сидит за этим столом, гораздо опытнее тебя. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Нет уважения молодых людей к старшим даже на уровне шоу. Что уж говорить про детей и родителей, — отчитал певца Соседов.

За своего подопечного вступилась Ольга Бузова, заявившая, что видит в словах музыкального критика специальную провокацию.

Такое ощущение, что они воюют не против моих ребят, а конкретно со мной, — поделилась подозрениями поющая ведущая.

Музыкальный критик назвал подозрения Бузовой «домыслами» и заявил, что она «сошла с ума». В итоге начал плакать певец Никита Белько, зарыдала и Бузова. Всё закончилось тем, что молодой человек прошёл в финал шоу.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что у Ольги Бузовой нет актёрских и вокальных талантов и что певица в курсе его критики. Журналист добавил, что, несмотря на это, у них «прекрасные отношения и никаких обид».