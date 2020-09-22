Соседка Пугачёвой рассказала, как живёт в особняке на Истре внук певицы

https://static.news.ru/photo/80e5d01a-fd6a-11ea-a9f0-fa163e074e61_660.jpg Никита Пресняков Фото: Mark Nakoykher/wikipedia.org

Соседка певицы Аллы Пугачёвой по её дому в селе на берегу Истринского водохранилища Раиса Ивановна рассказала, что певица отписала шикарный особняк внуку Никите Преснякову. По её словам, Примадонна жила в Малых Бережках до переезда в деревню Грязь, а сейчас посещает внука вместе со своим большим семейством.

Никита, когда был маленьким, часто к бабушке приезжал — тусовался с ребятами, на гитаре играл. Бывало, убежит куда-то с друзьями, а Алла его ищет везде. В магазин заходит, спрашивает: «Не видели моего хулигана?» — цитирует соседку Teleprogramma.pro.

По словам женщины, последний раз в этом особняке певица была совсем недавно. Её сопровождали муж и дети.

Что касается Никиты Преснякова, то он живёт в Малых Бережках с супругой Алёной Красновой. Ему, по мнению соседки, не нравится, когда его узнают. Так, по окрестностям он гуляет, надевая кофту с капюшоном. Думает, что «замаскировался», однако соседи прекрасно понимают, кто перед ними, подчеркнула соседка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алёна Краснова напугала поклонников своей неестественной худобой. Жена Никиты Преснякова опубликовала серию снимков с отдыха в Сочи, где на фото у женщины торчат рёбра. Краснова сделала две одинаковые фотографии в разной обработке: одну — в цвете, другую — чёрно-белую. Поклонники стали обсуждать не только фото, но и анорексичный вид жены Преснякова-младшего. Именно худоба Красновой и насторожила их.