Соседи Куравлёва рассказали о его затворничестве после смерти жены

https://static.news.ru/photo/1c27ff76-52c0-11eb-9287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Соседи народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва по знаменитому дому на Берсеневской набережной в Москве, где проживает 85-летняя звезда советского кино, рассказали о его круге общения после смерти супруги.

Как пишут «Аргументы и факты», Куравлёв в последние годы ведёт достаточно уединённый образ жизни, не участвует в телепрограммах и не даёт интервью. Актёр проживает в знаменитом жилом комплексе 1931 года постройки на Берсеневской набережной Москвы-реки.

Сейчас об актёре заботится его дочь Екатерина, которая переехала к отцу после развода с мужем. Дочь тщательно оберегает отца, сама подходит к телефону, не открывает дверь посторонним. Как рассказали соседи актёра, Куравлёв также общается со сторожем парковки дома, они беседуют часами напролёт. Соседи отмечают, что всё дело в том, что Куравлёв сам отлично разбирается в машинах.

Супруга Леонида Куравлёва — преподаватель английского языка и директор школы Нина Васильевна — умерла в 2012 году. Вместе они прожили 52 года.

Леонид Куравлёв — один из наиболее любимых зрителями актёров советского кино. Он запомнился своими работами в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны», «Вий» и многих других. Артист награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Знак Почёта»,

В 2006 году удостоен высшей российской общественной награды — ордена Святого Александра Невского «За труды и Отечество».

Как сообщал NEWS.ru ранее, заслуженный артист РСФСР Сергей Шакуров рассказал, что изначально был приглашён на главную роль в фильме Георгия Данелии «Афоня», однако чувствовал, что «это не его». В итоге режиссёр взял на главную роль Леонида Куравлёва и «не прогадал», отметил актёр.