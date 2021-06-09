Лещенко назвал российский шоу-бизнес кунсткамерой человеческих мерзостей

https://static.news.ru/photo/a037927e-c9ab-11eb-b9e7-96000091f725_660.jpg Лев Лещенко Фото: leshchenko_lv/instagram.com

Российский шоу-бизнес напоминает «кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости», заявил певец Лев Лещенко. Его слова приводит РЕН ТВ. Исполнитель «прошёлся» по современным селебрити, посетовав, что для коллег на первое место вышла не профессия, а «какой-то образ, медиалицо».

Что это такое? Это тиктокеры, это блогеры, это хайповые артисты, триггеры, которые работают на скандал. Для того чтобы поскандалить, нужна вседозволенность и всякого рода такая мерзость. Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодевания трансгендерные, и прочее — и всё это выпячивается, всё это вообще мерзопакостно выглядит, — отметил музыкант.

Он добавил, что не является ханжой, что иногда можно «выругаться матом». Но сперва нужно стать достойным, знаменитым артистом, сделавшим и сказавшим «всё возможное», после чего останется лишь использовать нецензурную брань. Певец считает, что негативные новости привлекают «больше внимания и больше скандалов», но такие программы, как на телеканале МУЗ-ТВ, — витрина современного шоу-бизнеса.

Накануне российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о скандале с ЛГБТ-пропагандой вокруг премии МУЗ-ТВ. В беседе с РЕН ТВ он заявил, что произошедшее на красной дорожке связано с «потаканием детским шалостям». Шоумен считает, что это связано со стремлением к подражанию западным ценностям. При этом в стране говорят о том, что «мы будем бороться с недружественными странами по отношению к России». По его мнению, молодые блогеры в РФ только уничтожают культурные коды и «хайпуют». Однако виноваты в происходящем взрослые, которые разрешили им это делать, заключил Пригожин.

Премия МУЗ-ТВ в 2021-м стала, пожалуй, одной из самых скандальных за прошедшие годы: шокирующий образ блогера Дани Милохина в костюме интерсекс-человека и Игорь Синяк в чёрном женском платье. Кроме того, поклонников удивили рэпер Дава и Филипп Киркоров, которые появились на премии в свадебных фраках в окружении 10 голых мужчин.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг премии МУЗ-ТВ получил продолжение. Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила на обвинения короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова в гомофобии, назвав последнего «королём ремейков». Видеообращение она опубликовала в своём Instagram. Она также добавила, что исполнитель извратил её слова, и обвинила Киркорова в двойных стандартах.