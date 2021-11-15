Сооснователь группы «Ногу свело!» рассказал о самочувствии после обстрела

Сооснователь группы «Ногу свело!» Антон Якомульский заявил, что они с женой «нормально» себя чувствуют после того, как неизвестный в ходе конфликта выстрелил в музыканта из газового пистолета в центре Москвы. Об этом пишет «Москва 24».

Нормально мы себя с женой чувствуем. Я пока не хочу обсуждать эту ситуацию, пока мы не разберёмся, — сообщил Якомульский.

Незадолго до этого музыкант в Instagram сообщил, что неизвестный выстрелил ему в лицо из газового пистолета после того как Якомульский заступился за свою жену.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 3 ноября в 3 часа ночи на улице Пресненский вал в Москве. Якомульский и его супруга были доставлены в больницу с химическими ожогами глаз, пострадавшая написала заявление в полицию, по факту проводится проверка.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 20-летнего курьера, стрелявшего в воздух из травматического пистолета на Невском проспекте. При этом оружие, по данным следствия, считалось похищенным.