Соловьёв рассказал, как борется с «нытьём» Бузовой на «Ледниковом периоде»

Ранее Дмитрий и Ольга, представившие номер по мотивам фильма «Экипаж», попали в номинацию на вылет. По словам фигуриста, он никогда не критикует мнение судей.

Я максималист — если было к чему придраться, значит, так оно и есть. Главное, чтобы оценки подкреплялись конструктивом, указывалось на ошибки, — рассказал он StarHit.

Соловьёв считает, что нужно не расстраиваться и плакать, а работать дальше, уделять недочетам больше внимания. Он также признался, что ему сложно как мужчине, справляться со слезами девушки, он теряется, не знает, как себя вести.

Делаю скидку всегда на то, что это девочка. И поплакать может, тем более — как человек, который первый раз в спорте. Бывают небольшие нервные срывы, — сказал он, отвечая на вопрос издания, бывают ли у Ольги моменты чисто девчоночьего нытья.

Соловьев отметил, что иногда приходится быть жёстче, брать партнёршу за руку и успокаивать: «ты сама подписалась на это, сама пошла на проект, никто не говорил, что будет легко!». Также иногда, по его словам, надо и пожалеть, и посочувствовать.

Состояние у неё всегда разное, приходится подстраиваться. Никогда не знаешь, как она будет реагировать сегодня или через неделю. Когда рванет, — сказал фигурист.

Как писал ранее NEWS.ru, телеведущая и певица Ольга Бузова, привыкшая всегда побеждать, выступила вместе со своим партнёром фигуристом Дмитрием Соловьёвым с драматическим номером по мотивам фильма «Экипаж» под песню Филиппа Киркорова на шоу «Ледниковый период». Откатав номер, Бузова была довольна своим выступлением, но комментарии судей сразу же опустили певицу с небес на землю. Она получила всего 11,70 балла.

Техника артистки, по мнению судей, оказалась слабой, и из-за низких оценок она в итоге стала номинанткой на выбывание. Когда светская львица услышала судейский вердикт, из её глаз потекли слёзы.