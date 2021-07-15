Соловьёв отреагировал на признание Гордона в любви

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что его украинский коллега Дмитрий Гордон не достоит обсуждения. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», комментируя признание журналиста в «любви» к ему.

Как заявил украинский журналист, он любит Соловьёва, поэтому и отправил ему в подарок конфеты «Гордон в шоколаде».

Ну что я буду дешёвое нацистское дерьмо обсуждать? Даже смешно. Он же собирался в каждый подарок яйца класть, пусть продолжает класть яйца. Человек-утка. Дешёвые выперды бездарного нацистского пропагандиста, — сказал Соловьёв.

Соловьёв и Гордон уже давно постоянно заочно конфликтуют и оскорбляют друг друга. В 2020-м последний посвятил россиянину песню, где раскритиковал его и обматерил. За несколько недель до этого Соловьёв обратился к Гордону после предложения дать интервью — назвал Гордона «мразью нацистской», а себя сравнил с советским диктором Юрием Левитаном.

Телеведущий Дмитрий Гордон помимо своего основного рода деятельности также известен предпринимательской жилкой, он продаёт мерч — футболки, кружки, сладости и даже книги собственного авторства.

Ранее он рассказал, что собирается расширить свою линию шоколадных изделий. В неё войдут плитки шоколада, курага в шоколаде, конфеты, зефир, халва, чай и даже мороженое «Гордон на палочке». Но самая гениальная идея, над которой он, правда, ещё думает, это шоколадные «яйца Гордона», в которые будут вкладывать по $100.