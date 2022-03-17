Соловьёв осудил уехавших из России звёзд

Российский телеведущий Владимир Соловьёв осудил звёзд шоу-бизнеса, уехавших из России за последнее время, передаёт ИА SM-News. Он добавил, что его дочь, давно запланировавшая поездку, вернулась в страну, когда начались события на Украине.

Посмотрите, какое количество «этих самых» вдруг оказалось в отпусках. Вы что-нибудь слышали об отпусках с конца февраля? Объясните мне. Ну ладно, моя дочь старшая давным-давно купила тур под день рождения внучки, и их застало происходящее в дороге. Так они срочно вернулись, понимая, что время такое, — сказал Соловьёв.

Он отметил, что неожиданно патриотом и «правильным мужиком» оказался певец Николай Басков.

Ранее сотрудники Финансовой гвардии Италии арестовали недвижимость Владимира Соловьёва, попавшего в санкционные списки ЕС. Как сообщила газета La Repubblica, речь идёт о его двух виллах на озере Комо. Также была арестована недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова.

В свою очередь Государственное бюро расследований Украины начало инициировать объявление Соловьёва в международный розыск. Причиной назвали призывы Соловьёва к территориальным изменениям на Украине, в том числе «путём военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей».