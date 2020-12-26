Соловьёв обвинил Боню в воспитании «поколения уродцев»

https://static.news.ru/photo/8f5fbbc8-486b-11eb-96c8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: vk.com/solovievlive

Организаторы и участники телевизионного реалити-шоу «Дом-2» несут ответственность за появление целого «поколения уродцев». Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв во время разговора с экс-участницей проекта Викторией Боней.

Девушка, участвовавшая в этой программе, причастна к тому, что появилась такое поколение, считает сотрудник телеканала «Россия 1».

Продюсер позвал уродцев и стал говорить всей стране: «Если ты конченая тварь, ты станешь знаменитым», — сказал журналист в эфире программы «Соловьёв live».

Он также предложил закрыть реалити-шоу «Дом-2» и показывать вместо него «что-нибудь духоподъёмное».

«Дом-2» впервые появился в эфире телеканала ТНТ в 2004 году. За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. О закрытии проекта стало известно 18 декабря. Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря.

Как сообщал NEWS.ru, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что ликование по поводу закрытия проекта — это свинство. Её очень возмутило также и то, как отреагировали на это бывшие участники проекта и те, кто был с ним связан.