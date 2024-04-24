Солнцев предложил неожиданное объяснение слухам о гибели Лены Миро Солнцев: блогер Миро пустила слух о своей смерти ради возвращения в шоу-бизнес

Фото: Социальные сети

Лена Миро

Блогер Лена Миро может «разыгрывать» свою гибель в ДТП ради громкого возвращения в медиасферу, рассказал Пятому каналу экс-участник реалити-шоу «Дом-2», знакомый знаменитости Рустам Солнцев. По его словам, «правдивые» новости о Миро будут намного счастливее.

Тут попахивает какой-то разводкой. Я точно знаю, что Елена Миро не водит автомобиль и у нее не было прав. Вот это я знаю точно. Из правдивых новостей: она ребенка родила не так давно маленького. И она это скрывала. От любимого мужчины, между прочим, — заявил Солнцев.

По его словам, высказывание продюсера Яны Рудковской о том, что Миро настигла «карма», также могут быть частью «схемы» неожиданного возвращения для «пущей театральности».

Ранее стало известно, что Миро, известная своими скандальными публикациями о звездах шоу-бизнеса на LiveJournal, умерла после ДТП в Соединенных Штатах Америки. Она впала в кому и недавно скончалась. Мать Миро летала на похороны за границу, в то же время отец блогера отказался от поездки.

Позже блогер и модель Виктория Боня заявила, что не испытывает злорадства по поводу смерти оскорблявшей ее в публикациях Миро. По словам Бони, покойная писала в своих публикациях «мерзкие» вещи о ее семье. Модель предположила, что Миро «была переполнена хейтом». Она также высказала сомнения в том, что Миро существовала в реальной жизни.