Солнцев не увидел будущего у «Дома-2» на других каналах

https://static.news.ru/photo/6397155e-45f5-11eb-b0fb-fa163e074e61_660.jpg Рустам Солнцев Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

«Дом-2» нужно показывать ежедневно, иначе в нём не будет смысла, заявил экс-участник телестройки Рустам Солнцев.

Я что-то слышал про разные каналы, начиная «Пятницей» и заканчивая каналом «Перец». Но «Дом-2» — это ведь такая махина... И даже в скромном варианте — это огромные деньги, которые нужно заплатить за каждую серию. «Дом-2» не имеет смысла, если его показывать раз в неделю или, например, раз в три дня. Это ежедневное шоу, — сказал Солнцев порталу Teleprogramma.pro.

При этом шоумен подчеркнул, что ни у одного из перечисленных им каналов нет денег на содержание «Дома-2».

«Дом-2» впервые появился в эфире телеканала ТНТ в 2004 году. За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее экс-глава Роскомнадзора, ныне руководитель «Газпром-Медиа» Александр Жаров назвал причину отказа ТНТ от производства телестройки, писал NEWS.ru.