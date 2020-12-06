Солистку «Комбинации» раскритиковали на «Суперстар» за песню Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/f6a616ae-3832-11eb-a23e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Иванова Фото: Кадр из программы "Суперстар. Возвращение"

Солистка «Комбинации» Татьяна Иванова получила в свой адрес шквал критики за исполнение песни Валентины Легкоступовой «Ягода-малина» на шоу «Суперстар. Возвращение» на телеканале НТВ. В пух и прах певицу разнёс музыкальный критик Сергей Соседов.

Соседову не понравилось ни исполнение, ни «пластмассовый» голос певицы. И несмотря на то, что критик прослезился во время исполнения, он выдал на гора кучу замечаний.

Это песня-память по Валюше, её надо исполнять более проникновенно! И в припеве надо петь более эмоционально — «ягода малина нас к себе манила», это ведь обращение к ней, это Валя нас манит! — горячо говорил Соседов, разобрав по косточкам все куплеты, исполненные Ивановой.

Критика попытались угомонить другие члены жюри. Maruv не увидела в исполнении певицы ничего криминального, за Иванову вступилась и Наташа Королёва, заметив, что песня носит легкий и светлый характер.

В конце концов, у нас тут не поминки, — пришли к выводу члены жюри.

Недовольный Соседов поставил участнице самую низкую оценку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Отец Жанны Фриске не смог сдержать эмоций, услышав песню дочери в исполнении Алисы Мон на шоу «Суперстар» на телеканале НТВ. Певица выбрала самую известную композицию артистки и потрясла исполнением не только зрителей, но и жюри, создав впечатление присутствия Жанны Фриске на концерте.