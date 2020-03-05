https://static.news.ru/photo/9fc6e0d2-5edc-11ea-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Группа «Фабрика» Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская ввела новый тренд, появившись на модном показе в Париже в чёрной «медицинской» маске, украшенной искусственными белыми цветами. Её поддержали солистки группы «Фабрика», которые вышли на препати фестиваля «Жара» в масках, усыпанных блестящими пайетками.

Мы думаем, что дизайнеры возьмут с нас пример и начнут выпускать такие блестящие маски, — цитирует KP.RU девушек.

Как отмечает издание, певицам удалось таким образом привлечь к себе внимание всех фоторепортёров.

Как писал NEWS.ru, ежемесячно потребуется 89 миллионов медицинских масок для реагирования на COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Также есть нужда в 76 миллионах одноразовых перчаток для осмотра больных и 1,6 миллионов пар медицинских защитных очков. В организации считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу человеческие жизни и промышленность должна увеличить производство на 40%.