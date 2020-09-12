Солистка «Винтажа» неосторожно высказалась о творчестве коллег в TikTok

https://static.news.ru/photo/abbe03c0-f563-11ea-a672-fa163e074e61_660.jpg Анна Плетнёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва невольно стала участницей грандиозного скандал среди звёзд. Певица спровоцировала волну возмущения неосторожными высказываниями о «творчестве» среди коллег в TikTok.

В последнее время звёзды шоу-бизнеса пытаются привлечь внимание публики, создавая забавные ролики, за что Плетнёвой, по её словам откровенно стыдно.

Обезьяний стыд это называется, когда я смотрю на всех этих наших коллег. Все должно быть органично и соответствовать твоему статусу и возрасту, - высказалась артистка в эфире YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

При этом певица упомянула таких мастодонтов, как Яна Рудковская и Николай Басков. После этого на Плетнёву обрушился шквал критики со стороны коллег, их поклонники завалили певицу нецензурными комментариями в соцсетях и она была вынуждена оправдываться.

Ну как тут оставаться открытой, говорить, что думаешь, просто быть собой? Одно скажу: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Простите все, кого обидела или когда-нибудь, не дай бог, обижу… Я же женщина с большой буквы „Ж“ и я любя… правда, - написала артистка на своей страничке.

Однако, поклонники Плетнёвой встали на её сторону. «Анечка, не обращай внимания на всех! Ты сказала умные слова!», «Обижаются те, кто завидует! А мы любим тебя до бесконечности!», поддержали Плетнёву фанаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая солистка группы «Лицей» и нынешняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва вспомнила совет, который в своё время дала ей Примадонна. Он касался лично самой Анны на заре творческой карьеры группы.