Солистка «Тату» рассказала, как мастурбировала на концерте

https://static.news.ru/photo/f0bf174e-c839-11eb-8242-96000091f725_660.jpg Юлия Волкова Фото: official_juliavolkova/instagram.com

Российская телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у экс-солисток популярной группы «Тату» — Юлии Волковой и Лены Катиной. Беседа опубликована на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Волкова рассказала, как ей пришлось мастурбировать во время концерта в Японии, когда исполняла хит «Простые движения». По словам звезды, на неё в этот момент смотрели «50 тысяч глаз».

Когда [выступали] в Японии, у нас был наушник, и Ваня (Иван Шаповалов, продюсер «Тату». — NEWS.ru) сказал, что перед песней «Простые движения» ты сядешь на сцене, и вот эти 50 тысяч, ты руку, вот под джинсы и начнёшь мастурбировать. <...> Он говорит, что надо так сделать. Я говорю, Вань как, ты что? Тут люди, камеры. Фотографы. В роли кого я на сцене? Одно дело, камера, клип, тет-а-тет, это моя личная жизнь. <...> Вот это было сложно, — вспомнила Волкова.

На вопрос Собчак, сделала ли она «это», певица ответила: «Конечно, я это сделала», как и в клипе на хит «Простые движения», когда перед звездой стояла лишь видеокамера и ей надо было «любить себя».

Знаменитости также вспомнили съёмки ролика на песню «Я сошла с ума», историю записи песни Лены Катиной «Югославия» про бомбардировки республики авиацией НАТО в 1999-м, потерю голоса Волковой и сольные карьеры обеих экс-«татушек».

Ранее сообщалось, что Собчак ответила оскорблённой юристке с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Журналистка не без иронии высказалась о решении Эльнары Троицкой, собравшейся подавать на телеведущую иск в суд на 50 млн рублей. Ответ она дала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».