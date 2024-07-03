Солистка «Ночных снайперов» раскрыла подробности семейной трагедии Диана Арбенина призналась, что отец ее детей умер

Лидер российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призналась, что отец ее детей, двойняшек Артема и Марты, умер, об этом она рассказала в документальном фильме «Арбенина», премьера которого состоялась 2 июля. Артистка поделилась, что не стала скрывать от них этот факт, поскольку посчитала это своим долгом.

Отец моих детей умер. Он был очень классным. Я им об этом сказала, ну а как? Я должна была им сказать, — призналась она.

Личность отца своих детей Арбенина не раскрыла, как и обстоятельства его смерти. Артистка родила их 13 лет назад в США, при этом свою беременность она скрывала. Ходили слухи, что им мог быть один из американских бизнесменов, но эта информация не подтверждена.

В марте сообщалось, что Арбенина была замечена на приеме у онколога в одной из престижных клиник на юго-западе Москвы. По данным MK.RU, рок-певица испытывает определенные проблемы со здоровьем и решила проконсультироваться с врачами. Отмечалось, что артситка прошла тщательное обследование и некоторые результаты ее немного встревожили. По информации издания, некоторые показатели могли быть повышены в силу возрастных изменений, поэтому серьезных поводов для беспокойства у 49-летней певицы, предположительно, нет.