Солистка «Блестящих» призналась, что ее дважды изнасиловали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надя Ручка

Солистка поп-группы «Блестящие» Надя Ручка призналась, что в юности ее дважды изнасиловали. В ходе интервью телеведущей Лере Кудрявцевой на передаче «Секрет на миллион» артистка рассказала, что первое изнасилование произошло в 18 лет.

По словам певицы, в тот момент она приехала из Москвы в родной город во время каникул в вузе. Ручка отметила, что в машине на нее напал парень, который ухаживал за ней в выпускном классе. Артистка подчеркнула, что до этого она была девственницей.

Мы посидели в кафе, поговорили. Потом он повез меня домой и захотел остановиться у воды... Спортсмен, никогда не пил, он стал активней приставать и все. Я упиралась, как могла... Я просила, чтобы он так не делал, я не так представляла свой первый раз в жизни, — рассказала Ручка.

Несмотря на пережитый шок, певица не стала говорить родителям о пережитой травме. Ручка боялась, что отец, узнав об изнасиловании, застрелит обидчика и попадет из-за этого в тюрьму.

Второй случай изнасилования произошел с ней спустя 1,5 года. Певица рассказала, что она собиралась идти в кино с молодым человеком. Парень уговорил ее подняться к себе домой под предлогом, что ему надо было сменить одежду. Дома молодой человек употребил наркотики и начал грубо к ней приставать. Когда артистка стала отбиваться от нападок насильника, он пригрозил убить ее, если она не подчинится.

Я тихо плакала, не орала, мысль была одна — надо выйти, надо сохранить жизнь, — рассказала певица.

После повторного изнасилования, как отметила артистка, она стала замыкаться в себе, перестала общаться с друзьями и мужчинами. Ручка призналась, что из-за психологической травмы у нее появились проблемы с алкоголем. Она даже пыталась покончить с собой.

Ранее стало известно, что в Норильске Красноярского края мужчина пытался изнасиловать и задушить двух женщин, сообщили в региональном главке МВД. Нападавшего задержали, им оказался 23-летний житель Республики Северная Осетия — Алания, приехавший в мае на производственную студенческую практику.