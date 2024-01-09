Фронтмен группы «Щенки» Максим Моисеев, известный как Максим Тесли, получил 10 суток ареста после того, как выступил на концерте в одном носке на половом органе, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Соответствующее решение принял Калининский районный суд, который признал музыканта виновным по административной статье о мелком хулиганстве.
Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Максима Моисеева за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, — говорится в сообщении.
Тесли вышел на сцену в одном носке во время недавнего концерта в Санкт-Петербурге. В ходе исполнения одной из песен единственный атрибут одежды сполз и оставил солиста совершенно обнаженным перед толпой посетителей. Как заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, таким образом солист «Щенков» пытался подражать рэперу Vacio, который пришел на «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой в одном носке.
Депутат Госдумы назвал Тесли «бездарным животным», которое может прославиться только таким способом. По его словам, ходить голым в общественных местах незаконно и Россия не поддерживает такое поведение граждан.