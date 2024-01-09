Солиста «Щенков» посадили на 10 суток за «голый» концерт Солист «Щенков» Тесли получил 10 суток ареста после «голого» концерта

Фронтмен группы «Щенки» Максим Моисеев, известный как Максим Тесли, получил 10 суток ареста после того, как выступил на концерте в одном носке на половом органе, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Соответствующее решение принял Калининский районный суд, который признал музыканта виновным по административной статье о мелком хулиганстве.

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Максима Моисеева за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, — говорится в сообщении.

Тесли вышел на сцену в одном носке во время недавнего концерта в Санкт-Петербурге. В ходе исполнения одной из песен единственный атрибут одежды сполз и оставил солиста совершенно обнаженным перед толпой посетителей. Как заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, таким образом солист «Щенков» пытался подражать рэперу Vacio, который пришел на «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой в одном носке.

Депутат Госдумы назвал Тесли «бездарным животным», которое может прославиться только таким способом. По его словам, ходить голым в общественных местах незаконно и Россия не поддерживает такое поведение граждан.