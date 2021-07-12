Солиста «Пошлой Молли» доставили в больницу после концерта в Геленджике

Солиста украинской группы «Пошлая Молли» доставили в больницу после концерта в Геленджике. В медучреждение его привезли на полицейской машине для медосвидетельствования, сообщил Telegram-канал Mash.
Кирилла Бледного привезли в клинику на улице Луначарского — очевидцы говорят, что на медосвидетельствование, — сказано в сообщении.
Также очевидцы сообщили, что музыкант был полуголый и утверждал, что «ему угрожают». Сейчас он в полиции.
Видимых повреждений на теле артиста не было,
11 августа бывшая жена известного рэпера Эминема Ким Скотт была госпитализирована после попытки суицида. 30 июля неизвестный вызвал полицию и медиков в её дом в Мичигане, сообщив о суицидальном поведении женщины.