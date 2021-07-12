Солиста «Пошлой Молли» доставили в больницу после концерта в Геленджике

Солиста украинской группы «Пошлая Молли» доставили в больницу после концерта в Геленджике. В медучреждение его привезли на полицейской машине для медосвидетельствования, сообщил Telegram-канал Mash.

Кирилла Бледного привезли в клинику на улице Луначарского — очевидцы говорят, что на медосвидетельствование, — сказано в сообщении.

Также очевидцы сообщили, что музыкант был полуголый и утверждал, что «ему угрожают». Сейчас он в полиции.

Видимых повреждений на теле артиста не было, уточнил Life. Также изданию удалось выяснить, что на концерте «Пошлой Молли» фанатки пытались залезть на сцену, не реагируя на просьбы организаторов не делать этого. Концерт был прерван, а артисты, скрывшиеся за кулисы, больше не появлялись на сцене.

11 августа бывшая жена известного рэпера Эминема Ким Скотт была госпитализирована после попытки суицида. 30 июля неизвестный вызвал полицию и медиков в её дом в Мичигане, сообщив о суицидальном поведении женщины.