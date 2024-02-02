Солиста группы «Три дня дождя» заметили с новой возлюбленной Super.ru: солист группы «Три дня дождя» пришел на «Вечерний звук» с девушкой

27-летний солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов появился с новой возлюбленной на мероприятии «Вечерний звук» через два месяца после расставания с блогером Дианой Астер, пишет Super. По сообщению издания, пара держалась в стороне от присутствующих и обнималась. Спутницей музыканта оказалась 21-летняя москвичка Ирина Рошко, с которой он давно знаком, отмечает СМИ.

По сообщению источника, в 2022-2023 годах Рошко была на концертах «Три дня дождя» и публиковала совместные фотографии с Викторовым. Также сообщалось, что в июне 2023 года Викторов, будучи в состоянии наркотического опьянения, сорвал собственный концерт и попал на три месяца в рехаб. По окончании курса лечения артист расстался с 23-летней звездой TikTok Дианой Астер.

Ранее сообщалось, что лейбл IZBA закрыл проект «Три дня дождя» после того, как вокалист рок-группы Глеб Викторов сорвал выступление в Екатеринбурге, выйдя на сцену пьяным. В Сети появилась видеозапись, на которой вокалист музыкального коллектива, сидя на корточках, с трудом исполняет песню, после чего опрокидывается назад и не может самостоятельно встать.

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