Солиста группы «Щенки» задержали после «голого» концерта «Mash на Мойке»: в Петербурге задержали солиста группы «Щенки» Тесли

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моиссев) задержали в Санкт-Петербурге после концерта, на котором он выступил в одном носке на половом органе. По его информации, певец планировал покинуть страну.

Как передает «Mash на Мойке», правоохранители задержали Тесли в аэропорту Пулково, откуда он собирался улететь в Екатеринбург, а затем — в Казахстан. По данным канала, в отношении музыканта рассматривается административное дело о мелком хулиганстве, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что солист группы «Щенки» подражал рэперу Vacio, который появился на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке. Она напомнила, что после этого инцидента Vacio получил 25 суток ареста и повестку в военкомат.

Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс ранее призналась, что не понимает поступка Тесли на концерте в Петербурге. Певица удивилась, что он выбрал такой наряд, находясь в здравом уме. При этом она отметила, что мужчины «легче раздеваются». Вокс также обратила внимание, что подобные провокационные шоу были в моде во времена большой популярности рок-группы Red Hot Chili Peppers в 1980-1999-х годах.