Солист «Руки Вверх!» чуть не оказался жертвой грыжи

https://static.news.ru/photo/14a7fb94-6fbb-11eb-b51a-96000091f725_660.jpg Сергей Жуков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько лет назад солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков оказался на грани жизни и смерти из-за обычного синяка на животе. Врачи спасли его от грыжи.

Жуков рассказал, что во время одного из концертов ударился об элемент конструкции сцены. Это привело его к госпитализации. Синяк, на который он едва обратил внимания, перерос в грыжу.

Музыкант вспоминает, что когда он спросил врачей, когда ему можно снова выйти на сцену, те ответили, что не знают, выживет ли он вообще. Этот эпизод сильно повлиял на артиста. С тех пор он отменил половину концертов, стал меньше выступать, сообщает «МК».

Я бросил пить, бросил курить. Собрал всех ребят, говорю: «Ребят, короче, всё! Я не настолько богатый человек, чтобы позволять себе бросаться на всё, жертвовать здоровьем, чтобы через год просто развалюхой совсем остаться! Поэтому не больше восьми концертов в месяц...», — цитирует его издание.

Ранее Жуков рассказал, что первый гонорар музыканты получили на «сходке» преступных группировок из Башкирии и Татарстана. Это произошло в Уфе в 1997 году. Музыкант подчеркнул, что это был самый страшный и необычный концерт за всю историю группы. Он не уточнил, сколько денег заплатили за выступление.

Ранее NEWS.ru писал о том, что студенческие годы лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова пришлись на начало 90-х. Чтобы выжить, он торговал на рынке кассетами и компакт-дисками.