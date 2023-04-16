Солист «Наив» призвал зрителей концерта узнать о судьбе Маши Москалевой

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Лидер группы «Наив» Александр «Чача» Иванов во время выступления

Во время концерта группы «Наив» в Москве солист Александр «Чача» Иванов вышел на сцену в футболке с именем «Маша Москалева», передает издание «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Таким образом он поддержал семейство Москалевых, где отца и дочь разлучили после того, как родителя отправили под домашний арест из-за уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Сама девочка на уроке ИЗО нарисовала флаги России и Украины, сопроводив их антивоенными надписями, из-за чего школьная администрация обратилась в полицию.

Это дело Маши Москалевой почему-то не отпускает меня никак. Возможно, потому что дочь моя тоже ее ровесница — ей 14, а Маше 13. Друзья, я хочу попросить вас: прогуглите это дело, узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок, который она нарисовала на уроке ИЗО, — заявил Иванов со сцены.

28 марта отца-одиночку Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии за комментарии в социальных сетях, дискредитирующие армию России.В ночь перед приговором мужчина смог сбежать из-под домашнего ареста, но позже он был задержан. Для Марии Москалевой ищут замещающую семью. Мать девочки не стала забирать школьницу под свою опеку.