Солист Måneskin поцеловал свою новую возлюбленную на камеру Солист Måneskin подтвердил свои отношения с актрисой Кэмерон поцелуем на камеру

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дав Кэмерон и Дамиан Давид

Солист итальянской группы Måneskin Дамиан Давид посетил гала-концерт музыкального продюсера Клайда Дэвиса в Беверли-Хиллз, сообщает Just Jared. На мероприятии он появился с американской актрисой Дав Кэмерон, которую поцеловал прямо перед камерами журналистов. Таким образом певец подтвердил слухи об отношениях с 28-летней звездой.

После того как поклонники впервые распустили слухи об их отношениях в сентябре 2023 года, Дав и Дамиано вместе путешествовали по миру, поддерживая творчество друг друга. Актрису видели на показах Maneskin в Нью-Йорке, Бразилии и Австралии, — говорится в материале издания.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Том Круз прокатил на вертолете дочь российского депутата и экс-жену олигарха Эльсину Хайрову. Они приземлились в Лондоне 3 февраля. Хайрова, которая младше актера на 25 лет, сидела позади Круза.

Слухи о романе американца и россиянки появились в декабре прошлого года. Сначала Круза и Хайрову засняли на свидании в Лондоне, а позднее американские СМИ распространили информацию о том, что звезды «постоянно куда-то ходят».