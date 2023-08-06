Солист «Иванушек» назвал себя и коллег сказочными персонажами Андреев на премьере «Баба Яга спасает мир» сравнил группу «Иванушки» с тремя богатырями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кирилл Андреев

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев посетил закрытую премьеру фильма режиссера Карена Захарова «Баба Яга спасает мир», где сравнил себя и коллег с другими сказочными персонажами. Как поделился с «Пятым каналом» Андреев, он вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым и Кириллом Туриченко похожи на богатырей.

Русская сказка — это три героя, три богатыря. Я, Андрей и Кирилл. У нас у каждого своя хорошая, добрая роль, — сказал Андреев.

Премьерный показ российского фильма состоялся 1 августа в столичном кинотеатре «Октябрь». Кроме солиста «Иванушек» его посетили и другие российские звезды: Виктория Дайнеко, Михаил Галустян, Александр Шепс, Никита Сорокин.

Главные роли в картине исполнили Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Ян Цапник, Марат Башаров и другие. Ранее NEWS.ru публиковал фото Людмилы Артемьевой с премьерного показа. Актриса исполнила роль Бабы Яги в новой картине. На прессволл она вышла с короткой стрижкой и пепельно-черным цветом волос.