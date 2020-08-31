Солист группы Little Big разводится с рэп-исполнительницей Tatarka

https://static.news.ru/photo/d2c4d794-eb7e-11ea-917f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/smelaya_ira

Лидер группы Little Big Илья Прусикин и Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, объявили о разводе.

Звёзды признались, что решили расстаться, потому что поняли, что не могут поддерживать отношения на расстоянии.

Мы пришли к этому решению в декабре 2019 года, — отметила с рэп-исполнительница.

Музыкант пообещал поддерживать свою бывшую супругу. Он готов постоянно навещать их двухлетнего сына Добрыню.

Просто любите друг друга и будьте рядом, — подытожил фронтмен группы Little Big.

Прусикин и Смелая сыграли свадьбу в 2016 году. А 26 ноября 2017 года у них родился сын, которого назвали Добрыней.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина, которая сейчас ждёт ребёнка, рассказала, что её бывший бойфренд пытался завладеть их совместным имуществом. Она рассказала, что вместе со своим партнёром Александром купила двухкомнатную квартиру в Москве в рассрочку, причём платежи осуществлялись «через карточку Саши». Как только пара рассталась, Александр подал на Кристину в суд, заявив, что сам платил за жильё.