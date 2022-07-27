Solenka.Info: Пугачёва и Галкин продают замок в Грязи и покупают дом в США

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Замок Пугачёвой и Галкина в деревне Грязь

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачёва продают свой замок в деревне Грязь и покупают дом в Калифорнии. Стоимость особняка артисты оценили в 700 млн рублей, он был выставлен на продажу ещё весной, когда звёздная семья уехала в Израиль. Об этом изданию Solenka.Info со ссылкой на собственные источники рассказал политолог Евгений Зайцев.

По словам Зайцева, супруги уже присмотрели дом, который собираются купить до наступления зимы, чтобы перебраться туда на ПМЖ. Ходившие ранее слухи о том, что Пугачёва и Галкин оформляют гражданство Кипра и собираются жить постоянно там, политолог опроверг.

Зайцев подтвердил, что артисты уже действительно покинули Израиль и сейчас находятся в Латвии. При этом Галкин активно готовится к концертам в США. Он продолжает публиковать оскорбительные ролики в адрес России и соотечественников. В ироничной форме юморист даже пригласил россиян на свои концерты в Америке, однако получил в ответ сотни гневных комментариев от пользователей.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин распродал почти весь свой роскошный автопарк. Гаражи шоумена пустуют, там нет ни «Хаммера», ни «Инфинити», ни других иномарок, на которых любил ездить телеведущий.