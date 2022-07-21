Сокуров рассказал, чем можно заменить «глуповатые» шоу на ТВ Сокуров призвал заменить «глуповатые» телешоу на просветительские передачи

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Сокуров

Народный артист России Александр Сокуров предложил ввести на российском телевидении больше просветительских передач, помогающих сформировать естественнонаучное мировоззрение. Он считает, что такие программы смогут заменить россиянам «глуповатые» развлекательные телешоу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Должно быть больше просветительских передач, которые помогают сформировать естественно-научное мировоззрение, новые знания о жизни, науке. Вот что я понимаю под развлекательными программами. СМИ, к сожалению, сегодня занимаются жесткой политикой. Это неправильно и опасно. Каждый должен сам себя развлекать и находить формы вдохновения, формы художественного общения с жизнью, — подчеркнул Сокуров.

Он отметил, что жанр телешоу ему неинтересен. По его мнению, такой формат не станет лекарством для огромной страны с «проблемами культуры и социальной жизни». К тому же, добавил Сокуров, подобные программы получаются «глуповатыми и пропагандистскими». Режиссер считает, что это наносит существенный вред общественному сознанию и здоровью.

Абсолютно неправильная работа людей, которые занимаются идеологией в стране, — резюмировал Сокуров.

Ранее телеведущий Леонид Якубович высказался о закрытии развлекательных передач на Первом канале. По его мнению, руководство канала совершило большую ошибку и отмена показов ряда таких телепрограмм является серьезным перевесом в сторону негативной повестки.