Народный артист России Александр Сокуров предложил ввести на российском телевидении больше просветительских передач, помогающих сформировать естественнонаучное мировоззрение. Он считает, что такие программы смогут заменить россиянам «глуповатые» развлекательные телешоу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Должно быть больше просветительских передач, которые помогают сформировать естественно-научное мировоззрение, новые знания о жизни, науке. Вот что я понимаю под развлекательными программами. СМИ, к сожалению, сегодня занимаются жесткой политикой. Это неправильно и опасно. Каждый должен сам себя развлекать и находить формы вдохновения, формы художественного общения с жизнью, — подчеркнул Сокуров.
Он отметил, что жанр телешоу ему неинтересен. По его мнению, такой формат не станет лекарством для огромной страны с «проблемами культуры и социальной жизни». К тому же, добавил Сокуров, подобные программы получаются «глуповатыми и пропагандистскими». Режиссер считает, что это наносит существенный вред общественному сознанию и здоровью.
Абсолютно неправильная работа людей, которые занимаются идеологией в стране, — резюмировал Сокуров.
Ранее телеведущий Леонид Якубович высказался о закрытии развлекательных передач на Первом канале. По его мнению, руководство канала совершило большую ошибку и отмена показов ряда таких телепрограмм является серьезным перевесом в сторону негативной повестки.